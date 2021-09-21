Президент Бразилии из-за отсутствия прививки обедал в Нью-Йорке на улице

Президент Бразилии Жаир Болсонару, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН был вынужден обедать в ресторане на улице, поскольку он не привит от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

По информации телеканала, ресторан традиционной бразильской кухни в Нью-Йорке отгородил часть тротуара у входа черными занавесями, за которыми установили столики для делегации Болсонару. Действующие в американском мегаполисе санитарные правила запрещают пускать в заведения общепита непривитых от коронавирусной инфекции.

«Он находился снаружи, поскольку там разрешается находиться тем, кто не вакцинирован. Мы сделали все для того, чтобы он смог пообедать у нас в день гаушу (так в Бразилии называют жителей южного штата Риу-Гранди-ду-Сул, отмечается 20 сентября в память о начавшемся в этот день в 1835 году восстании жителей штата против властей Бразильской империи). Он [президент] счел важным разместиться снаружи, поскольку внутри мы не могли бы его принять - это нарушило бы закон Нью-Йорка–, - приводит телеканал слова управляющего ресторана Франсиску Каппы.

Днем ранее один из сопровождающих Болсонару министров разместил в Twitter фотографию, на которой бразильский лидер в компании членов делегации стоит на улице и ест пиццу. Тогда это объяснили непритязательностью президента.

Бразильский лидер ранее неоднократно скептически высказывался относительно эффективности и безопасности вакцин от коронавируса, а сам COVID-19 называл «обычным гриппом».

5 сентября «Эксперт» писал, что в Бразилии, самой многонаселенной стране Южной Америки, вакцинация проходила намного медленнее, чем в других странах континента, и тем не менее, сейчас как минимум одну дозу вакцины получили почти 64% бразильцев — это больше, чем в Соединенных Штатах. Президент Жаир Болсонару (кстати, ярый ковиддиссидент) в августе даже похвалился темпами вакцинации: «Бразилия показывает лучший пример вакцинации в масштабах планеты», — написал он в Twitter.