Прогноз погоды: синоптики рассказали, что ждёт Россию в октябре

Осень уже во всю заявила о себе: после невыносимой летней жары, когда регионы будто соревнуясь между собой ставили климатические рекорды, а некоторые и антирекорды по затоплению обширных территорий дождями, пришло резкое похолодание и промозглые, нудные осадки.

Синоптики при этом уже предупредили, что бабьего лета ждать смысла нет никакого, а дальше будут лишь холода и всё те же осадки. Практически на всей территории Русской равнины климатическая норма уже сейчас ниже на 5-6 градусов и едва ли будет лучше. Не за горами октябрь, который, как обещают нам метеорологи, принесёт заморозки, а может и первый снег. Кстати, кое-где он уже выпал – например, Камчатка и Магаданская область почувствовали первое дыхание зимы.

Прогноз погоды на октябрь в Москве

В Москве, по прогнозу синоптиков, погода в октябре будет совсем нерадостная - пасмурно, дождливо и слякотно. Первая неделя не принесёт тепла: термометры покажут всего плюс 7-8, а по ночам могут быть просадки до минусовых показателей. Так что дачникам советуем поторопиться со сбором позднего урожая и консервации огородов на зиму.

Вторая и третья неделя октября ожидаются чуть более тёплыми – плюс 10, но будут осадки, а первые заморозки по утрам не дадут ощутить даже такое небольшое тепло. Пару дней в середине месяца обещают переменную облачность, всё остальное время тучи будут упорно прятать от жителей и гостей российской столицы голубое небо.

Ближе к последним числам октября немного распогодится, но столбики термометров всё равно продолжат медленно ползти вниз – к плюс 3-4 днём, а по ночам ниже нулевой отметки.

Прогноз погоды на октябрь в Санкт-Петербурге

В Северной столице же в октябре пока обещают довольно сухую и относительно ясную погоду. Никаких климатических качелей при этом не будет: переменная облачность, периодами ожидаются солнечные дни, а похолодание станет наступать постепенно. По ночам заморозков не ожидается совсем.

Первую декаду октября воздух в Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, прогреется до плюс 10-12, дождей не обещают. Поэтому вполне ещё можно будет съездить на природу, привести в порядок приусадебные участки.

После 14-15 числа в СПб похолодает – до плюс 7-8, по ночам до плюс 2-3. Такая погода простоит до самого конца октября. Для города на Неве это отличный прогноз погоды на второй осенний месяц.

Прогноз погоды на октябрь в регионах северо-запада России

Непривычно тепло, по прогнозу синоптиков, будет в октябре и в других регионах северо-запада страны. Так, в Мурманске в начале месяца ожидается плюс 10.

К 11-12 числу градусники просядут до отметки в плюс 5-6, но по ночам уже можно ждать небольшой мороз до минус 1. Переменная облачность будет сменяться дождями. Примерно такая же погода ждёт Выборг, Тихвин, Кириши. Единственное отличие: здесь по ночам ожидается плюсовая температура, зато дождей будет явно больше.

Довольно холодно в октябре в Карелии: сильный ветер, ливневые дожди. По прогнозу синоптиков, плюс 10 в начале месяца через пару дней сменятся на плюс 5, в конце октября станет уже около нуля градусов. По ночам обещают заморозки.

Город дождей Калининград выдаст на радость жителям и туристам на удивление тёплую и мягкую погоду почти до конца октября: плюс 10-12, без осадков, облачность правда переменная, но это отличная альтернатива ливням и слякоти в это время года. Так что, если вы собираетесь в отпуск, то старинный город будет прекрасным местом для этого в октябре.

Вологду и область ждут скачки температур, но небольшие. В начале месяца здесь плюс 8, пасмурно. Вторая неделя второго календарного месяца осени достаточно тёплая – плюс 10, облачность переменная. А вот после 15 числа снова похолодание и на этот раз окончательное: градусники днём будут показывать плюс 4-5, а с 25 октября ожидают заморозки.

Суровый Архангельск не выйдет за рамки обычного температурного режима для этого времени года: постепенно градусники опустятся с плюс 10 до плюс 3, а к концу месяца по ночам ожидается мину 3.

Прогноз погоды на октябрь в Сибири и на Урале

В Сибири столбики термометров будут скакать вверх-вниз примерно до 15 октября, пока не определятся с окончательным решением, остановившись в районе плюс 8. Но уже с начала третьей декады стабильное похолодание накроет всю Сибирь: днём обещают не выше плюс 5, а по ночам около нуля и ниже.

На Урале, по прогнозу синоптиков, начало месяца будет прохладным и весьма дождливым – всего плюс 4-5. Но вторая и третья недели ожидаются куда более тёплыми – плюс 8-10. После 15 числа похолодает до плюс 4-5. Погода пасмурная, по ночам небольшой морозец и минус 1-2. Снега пока не будет

Вот такой октябрь с точки зрения климатической обстановки нам прогнозируют синоптики. Мы же будем надеться, что погода нас всё-таки ждёт более приятная и меняя мокрая.