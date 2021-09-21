Просрочка россиян по кредитам превысила 1 трлн рублей

По данным на 1 сентября, объем просроченных кредитов физических лиц достиг 1,006 трлн рублей. За месяц проблемные долги выросли на 10 млрд рублей (1%), а с начала года — на 73 млрд рублей (7,9%). Это следует из статистики, опубликованной на сайте Банка России.

Доля проблемных долгов населения в розничном портфеле российских банков снижается: на 1 сентября она составила 4,3% (-0,4% с начала года), а объем кредитов физлиц на ту же дату был равен 23,6 трлн рублей.

По сравнению с 2020 годом темпы прироста портфеля «плохих» долгов сейчас ниже. В прошлом году за январь—август объем просрочки увеличился на 151 млрд рублей (19,8%).

Как писал Expert.ru, в августе россияне взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 млрд рублей, что на треть больше аналогичного показателя прошлого года и уже признано историческим рекордом. Количество кредитов наличными в России впервые превысило 2 млн штук. В августе банки выдали 2,062 млн кредитов, средний размер которых составил 313,6 тыс. рублей.

