Путин сообщил о преодолении экономического спада

Экономика России восстановилась после пандемии коронавируса, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась», — заявил Путин.

Президент отметил, что по итогам семи месяцев ВВП страны вышел на докризисный уровень, и спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен.

По его данным, индустриальный рост за январь–июль составил 4,4%, при этом обрабатывающие отрасли продемонстрировали более высокие темпы — плюс 5,6%. Инвестиции в основной капитал за первое полугодие выросли на 7,3%, по сравнению с прошлогодними показателями.

Как писал Expert.ru, ранее Минэкономразвития улучшило прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в 2021 году. По словам статс-секретарь – заместителя главы ведомства Алексея Херсонцева, ожидаемый рост составит 4,2% вместо 3,8%. Кроме того, Минэкономразвития сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году на уровне 4,5%, понизило на 2022 год — до 4,8% с 5,3%. Что касается инфляции, то в базовом варианте в министерстве ожидают её на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте - 4%.

