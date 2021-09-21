Путин заявил о полном восстановлении российской экономики

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого заявил о полном восстановлении российской экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса.

«Отмечу, что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы ещё говорили «в целом восстановилась» – сегодня можно уже сказать, что восстановилась.По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён. Индустриальный рост за январь–июль составил 4,4 процента, при этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы – плюс 5,6 процента. Позитивное настроение бизнеса, инвесторов показывает объём вложений в основной капитал: за первое полугодие он прибавил 7,3 процента по сравнению с прошлогодними показателями», – заявил Путин.

При этом президент отметил, что задача обеспечения занятости населения решена еще не во всех регионах. «Остается высоким уровень безработицы также среди молодёжи, людей с ограничениями здоровья. Вы знаете, уже были даны поручения по «донастройке» региональных программ поддержки занятости, по разработке долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела», – сказал Путин.