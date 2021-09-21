«Роскосмос» и РАН предлагают создать российскую орбитальную станцию

По итогам совместного заседания резидиума научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» и бюро Совета Российской академии наук по космосу было рекомендовано представить в правительство РФ предложения о необходимости разработки российской орбитальной станции.

«На заседании было поддержано предложение Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») по развертыванию работ в рамках создания национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции, что обеспечит непрерывное использование околоземной космической инфраструктуры. Она должна стать эволюционным шагом по разработке типовых технологий в обеспечение программы изучения и освоения Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ и прикладных экспериментов в космосе. Кроме того, члены совета отметили необходимость использования потенциала космодрома Восточный и проведения на нем работ по созданию необходимой инфраструктуры», – сообщает сайт «Роскосмоса».

Кроме того, участники заседания одобрили предложения по программе научных исследований на борту российской автоматической межпланетной станции «Луна-25», «подтвердив актуальность и высокую научную значимость задач проекта».

31 июля «Эксперт» сообщал, что Россия планирует отказаться от использования Международной космической станции (МКС) к 2028 году. На смену ей должен прийти национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите — Российская орбитальная служебная станция (РОСС). Об этом говорится в заявлении «Роскосмоса» по итогам заседания научно-технического совета, опубликованном на сайте госкорпорации.

«В связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)», — сообщили в «Роскосмосе».

Современная станция будет участвовать в программах по изучению и освоению Луны, полетах к Марсу и в других инновационных космических проектах.

Президиум Научно-технического совета рекомендовал «Роскосмосу» принять решение о начале технической проработки проектного облика РОСС (в составе МКС или как независимой станции), предусмотрев разработку эскизного проекта станции и включения этих работ в ФКП−2025. Это необходимо, чтобы исключить риски, обусловленные «техническим состоянием РС МКС, и планируемым к 2028 году завершением ее эксплуатации».