Россельхознадзор обнаружил вирусы в персиках, нектаринах и сливах из Сербии

Россельхознадзор выразил обеспокоенность выявленными вирусами в поставленных в Россию из Сербии персиках, нектаринах и сливах, говорится в сообщении ведомства. По всем фактам выявленных нарушений были направлены нотификации в адрес управления по защите растений Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии.

«В ходе переговоров российское ведомство сообщило о своей обеспокоенности в связи с выявлением карантинного для ЕАЭС объекта — бурой монилиозной гнили — в персиках, нектаринах и сливах, ввозимых в РФ из Сербии», — говорится в сообщении.

В обращении в сербский Минсельхоз российская сторона предложила провести официальное расследование причин заражения фруктов. Также Россельхознадзор попросил принять меры, направленные на соблюдение международных и российских фитосанитарных требований к продуктам питания.

Сербская сторона пообещала в кратчайшие сроки провести все необходимые проверки, а также проинформировать российскую сторону о результатах данных действий, отмечается в сообщении.