Сеть магазинов «Азбука вкуса» проведёт ребрендинг, в рамках которого будет обновлен логотип компании.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение ритейлера, первые за последние 15 лет изменения планируется внедрять поэтапно. Ожидается, что они затронут коммуникации всех ритейл-форматов, сервисов и продуктов компании.

При этом отмечается, что ребрендинг стал следствием перехода «Азбуки вкуса» от модели продуктового ритейлера к модели экосистемы питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами.

Кроме того, в «Азбуке вкуса» напомнили, что, помимо развития магазинов разных форматов, ритейлер также занимается производством готовой еды. Помимо этого, компания расширяет сеть кафетериев внутри своих магазинов и развивает доставку продуктов и готовых блюд.

Уже известно, что первыми магазинами, в которых будет проведен ребрендинг, станут супермаркеты в Москве на Арбате и в Санкт-Петербурге на Невском проспекте.

Всего полный ребрендинг в ближайшие 2 года затронет 20 магазинов сети, открытых в первые годы работы компании. В остальных торговых точках ритейлера проведут частичную реновацию.

Также сообщается, что в основу нового логотипа «Азбуки вкуса» легла монограмма «АВ» – она является символом компании с момента её основания. Дизайн-решение основано на новой коммуникационной платформе бренда, которая выражена во фразе «Еда, культура, открытия» – она появится на фасадах розничных магазинов вместо слова «супермаркет».

Наша справка

«Азбука вкуса» – российская частная розничная сеть продовольственных супермаркетов. Работает на территории Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Управляющая компания – ООО «Городской супермаркет».

«Азбука вкуса», которая входит в перечень системообразующих компаний Минпромторга, основана в 1997 году и работает в формате высококачественной розницы. Развивает сеть из более чем 170 магазинов разных форматов, а также собственное кулинарное производство и сельское хозяйство.

«Азбука вкуса» – первая в стране компания на рынке фуд-ритейла, внедрившая систему менеджмента качества по международным стандартам серии ISO 9000.