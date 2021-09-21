СМИ: Минфин определился с повышением налогов на металлургов

Министерство финансов подготовило законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса», в котором содержится механизм изменения налоговой политики для металлургов и производителей удобрений, сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

Согласно разработанному Минфином законопроекту для производителей коксующегося угля и железной руды, как и ожидалось, НДПИ будет привязан к рыночным мировым ценам данного сырья. Для угольщиков ставка составит 1,5%, а для производителей руды — 5,5%. Для производителей удобрений коэффициент ренты по НДПИ Минфин предлагает повысить в 2,5 раза — до 8,75, тогда как ранее планировалась ставка в 6% к биржевым котировкам. Для «Норникеля» и других компаний, добывающих никель, медь и металлы платиновой группы в Красноярском крае, ставка будет складываться из 730 руб. на каждую тонну добытой руды, содержания металла в ней и 6% к цене металлов на мировом рынке. Сталь будет облагаться акцизом в размере 3% от экспортной цены слябов в российских портах, если она выше $300 на т.

В законопроекте предусмотрено изменение налога на прибыль с повышением ставок для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали. Ранее Минфин предлагает высчитывать специальный коэффициент по формуле «дивиденды — инвестиции — амортизация за пять лет», разделенные на капитал компании. Если коэффициент меньше единицы, то налог на прибыль для компании остается прежним — на уровне 20%, при коэффициенте от 1 до 2 — ставка повышается до 25%, при показателе выше — до 30%.

20 сентября «Эксперт» сообщал, что Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» заявила, что выступает против законопроекта Минфина России о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Законопроект предполагает, что для этих компаний ставка налога может вырасти с 20 до 25—30%.

Тогда же «Эксперт» сообщал, что министерство финансов РФ обсуждает с металлургическими компаниями и производителями минеральных удобрений варианты изменения налогообложения. Власти склоняются к тому, чтобы повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на никель, медь, платину, палладий, коксующийся уголь, железную руду, апатитовый концентрат и калий до 6% и привязать налог к рыночным ценам на продукцию и к объему добычи. Это должно принести казне более 100 млрд рублей только в 2022 году. Для сравнения: текущий НДПИ на упомянутое сырье составляет от 3,8 до 4,8%, уголь облагается по отдельной формуле.