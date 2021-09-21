США начнут требовать от въезжающих справки о полной вакцинации от COVID

Требовать от въезжающих в США иностранных граждан справки о полной вакцинации от COVID начнут с начала ноября, сообщил координатор администрации президента США по борьбе с распространением Covid-19 Джефф Зинтс. Также остается возможность предъявить тест коронавирус с отрицательным результатом, сделанный не позднее, чем за три дня до поездки. Справку о вакцинации необходимо будет предъявлять при посадке в самолет, карантин после въезда на территорию Соединенных Штатов при наличии необходимых документов проходить не потребуется.

К ноябрю власти США решат, принимать ли у въезжающих в страну иностранцев справки о вакцинации препаратами, не одобренными в США вакцинами, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга. В списке вакцин от коронавируса, не одобренных в США, находится и российский препарат «СпутникV».

«Это все часть процесса, меры начнут применяться в начале ноября. С точки зрения того, как будет работать вакцины, это то, на чем сосредоточены межведомственные обсуждения применения», — ответила Псаки на вопрос журналистов о том, будут ли считаться вакцинированными те, кто сделал прививку китайской или российской вакциной.

В настоящее время в США не могут въехать иностранцы, которые в последние две недели до прилета побывали в Великобритании, а также государствах Шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, ЮАР, Иране, Бразилии.

