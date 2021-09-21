Центр обработки больших данных появится в ОЭЗ Москвы

Компания «С-Плэтформс» планирует создать в особой экономической зоне Москвы специализированный центр обработки больших данных (ЦОБД). Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Он станет шестым среди дата-центров на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» и будет заточен под обработку больших данных, в том числе, для развития государственных информационных систем и прикладной аналитики. Инвестиции в проект составят более 120 млн рублей, в результате будет создано 27 новых рабочих мест», – рассказал глава департамента.

К 2022 году компания планирует запустить в эксплуатацию центр, чьи услуги будут отвечать современным требованиям заказчиков-резидентов ОЭЗ Москвы, а также государственных и коммерческих партнеров из сегментов цифровой рекламы и городской цифровизации.

«Для запуска центра компания арендует на территории ОЭЗ Москвы помещения общей площадью более 800 кв. м. на площадке «Печатники». Создание собственного ЦОБД поможет усилить кластер информационно-коммуникационных технологий столичной ОЭЗ», – сообщил глава особой экономической зоны Геннадий Дегтев.

Компания «С-Плэтформс» специализируется на оказании услуг по проектированию, разработке и внедрению, комплексному обслуживанию ПО, а также по созданию и обеспечению технической поддержки ИТ-инфраструктуры.