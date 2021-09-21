Центробанк вынесет на обсуждение свою работу по сдерживанию инфляции

Банк России намерен провести в следующем году общественное обсуждение итогов первых пяти лет работы режима таргетирования инфляции. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, передает агентство «Прайм».

«Банк России перешел на таргетирование инфляции и, наверное, в новой российской истории Центрального банка это было самое сложное событие, к которому готовились более 10 лет, но которое оказало самое существенное влияние на весь финансовый рынок и на всю российскую экономику. Анализируя прошедшие пять лет, ЦБ готовит общественное обсуждение в следующем году итогов первых пяти лет работы этого режима», — заявил Швецов.

Он отметил, что не только специалисты Центробанка и узкий круг аналитиков должны понимать, как работает режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого — ценовая стабильность. Специалисты ЦБ хотят подробнее осветить этот режим и продемонстрировать, насколько его параметры соответствуют текущей ситуации и перспективам российской экономики. Швецов не исключил, что отдельные параметры после обсуждения могут быть скорректированы.

Как писал Expert.ru, на последнем заседании ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, таким образом, с начала года показатель вырос уже на 2,5 процента. Сначала многие эксперты предполагали, что на этом регулятор остановится, к тому же ужесточение политики так и не привело к замедлению инфляции, однако свежие статистические данные, а также заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной заставляют пересмотреть эти оценки. В своем выступлении на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век», председатель Банка России прямо сказала, что исключать дальнейшего повышения ставок не стоит.

