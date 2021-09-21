Турция ведет переговоры с Москвой и Баку о новых контрактах по поставкам газа

Потребление природного газа в Турции, как ожидается, превысит в текущем году 60 млрд куб. м, сообщил журналистам в кулуарах конференции Gastech заместитель министра энергетики страны Алпарслан Байрактар.

В этой связи Анкара обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией, заявил представитель турецкого Минэнерго.

«Этот год будет очень тяжелым для всех нас. Но мы в хороших отношениях с нашими текущими поставщиками, такими как Азербайджан и Россия. Мы обсуждаем новые объемы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с Газпромом, истекают в конце года», - пояснил он.

Байрактар отметил, что Анкара ведет консультации по данному вопросу не только с Москвой и Баку, но и с другими странами, отметив, что переговоры с «Газпромом» проходят «очень хорошо», и Турция рассчитывает заключить контракты с российской компанией, как можно скорее, сообщает ТАСС.

В августе о намерении увеличить поставки российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Запуск трубопровода «Турецкий поток», состоящего из двух магистралей мощностью 15,75 млрд кубометров каждая, состоялся 8 января 2020 года. Газопровод проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

