В Германии рассказали о «безумном шаге» Берлина по «Северному потоку – 2»

Немецкий политолог Александр Рар считает, что пересмотр соглашений по газопроводу «Северный поток — 2» станет для Берлина «безумным шагом». Своим мнением он поделился в беседе со Sputnik.

По словам эксперта, запуск газопровода не остановит даже результат выборов в Бундестаг. Он напомнил, что против проекта выступает партия «Союз 90/Зеленые», которая имеет все шансы получить большинство в парламенте. В случае ее победы правительство, которое поддерживает проект, будет вынуждено пересмотреть некоторые пункты соглашения.

Политолог напомнил, что в данной ситуации придется решать проблемы через суд, который может вынести постановление о выплате компенсаций бизнес-структурам, которые строили газопровод, а также России.

«Такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии», — заявил политолог. Он добавил, что для Берлина в данной ситуации выгодно сотрудничать с Москвой в сфере поставок газа.

«В Германии есть достаточно разумные, прагматически думающие люди, которые очень быстро любому "зеленому" министру, который будет вынашивать, можно сказать, сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию», — резюмировал Рар.

Ранее украинские власти сообщили о подготовке юридической позиции для консультаций с США и Германией относительно предоставления Киеву гарантий и компенсаций после запуска газопровода «Северный поток — 2». Президент Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций по вопросам сохранения транзита российского газа через Украину после запуска газопровода.

Трубопровод «Северный поток — 2» состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, пролегающие из России через Балтийское море до Германии. О завершении строительства 10 сентября заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Все пусконаладочные работы должны быть доделаны в ближайшее время и уже в текущем году в Европу по данному трубопроводу может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа, уточнил руководитель.