В Госдепе обеспокоены возможной нехваткой газа в Европе для отопления зимой

Газ для отопления домов в странах Евросоюза может закончиться этой зимой преждевременно из-за нехватки запасов и ограниченных поставок из России, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление старшего советника Государственного департамента США Амоса Хохштейна.

«В случае если зима будет холоднее, чем обычно, боюсь, в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления», — сказал он. Он уточнил, что одни европейские страны будут в состоянии закупать дополнительные объемы газа по завышенной цене, но другим придется экономить топливо.

Хохштейн отметил и «необъяснимо низки по сравнению как с предыдущими годами поставки газа из России». Он также считает, что Москва, снижая объемы поставок, «пытается использовать сложившуюся ситуацию в пользу проекта газопровода «Северный поток — 2».

Цены на газ в Европе в сентябре несколько раз достигали рекордных отметок. Эксперты уверены, что ситуация с повышением стоимости топлива сложилась на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2».

Также в начале августа «Газпром» не забронировал на IV квартал текущего года и первые три квартала будущего года дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу. В том же месяце произошла авария на газовом заводе в Новом Уренгое, что значительно снизило прокачку топлива по газопроводу в Евросоюз.

