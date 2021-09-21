В Киеве отреагировали на участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму

Правоохранительные органы Украины не будут применять никаких санкций к гражданам Донбасса, принявшим участие в выборах в Госдуму РФ, рассказал внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

«Простым людям, которые были вынуждены пойти на выборы или по каким-то причинам выбрали голосование, ничего не будет», — заявил Арестович в эфире телеканала «Наш».

Он отметил, что не является «специалистом в правоохранительной деятельности», но уверен, что в любой стране мира «была бы инициирована проверка спецслужб и даже преследование в отношении тех, кто организовывал противоправную деятельность».

«Но это точно не касается учительницы в Донецке или в Луганске, которой сказали: "Или ты голосуешь, или ты вылетаешь из школы"», — добавил Арестович.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ «в Крыму и в Донбассе» будет возбуждено уголовное дело по статье «госизмена».

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове всенародного референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Ряд западных стран и Украина не признают итоги плебисцита, по-прежнему считая Крымский полуостров украинской территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

