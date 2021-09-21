В России разработано ружье, которое интегрируются с «умными» часами

Группа компаний «Калашников» планирует интегрировать новейшее тактическое помповое ружье собственной разработки с «умными» часами Apple Watch, рассказала в ходе конференции «Оружейная перспектива России» заместитель генерального директора корпорации Ольга Бойцова.

«Точки роста для нас — это, в том числе, новые модели гладкоствольного оружия: помповое ружье тактического исполнения с возможностью интеграции Apple Watch, а также MP-155 Ultima», — рассказала Бойцова.

Кроме этого руководитель сообщила, что компания в ближайшем будущем выведет на рынок новые образцы гражданского оружия, в том числе травматического.

«Выпускаем новые модели травматического оружия — в частности, на базе пистолета Лебедева, мы запускаем травматический пистолет для гражданского рынка», — продолжила Бойцова. Она уточнила, что группа намерена расширить линейку нарезных карабинов. Одна из новинок — карабин АКВ-521, представляющий собой гибрид АК и AR-систем. Развивают в концерне и направление оружейного тюнинга, которое «хорошо зарекомендовало себя».

Новейшее тактическое ружье с возможностью интеграции с «умными» часами Apple Watch компания представила на фестивале Arms&Hunting 2021, который прошел в Московской области с 17 по 19 сентября.