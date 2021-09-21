В Судане произошла попытка военного переворота

В Судане группа военных попыталась взять под свой контроль правительственные объекты и совершить государственный переворот, сообщает Reuters, ссылаясь на заявление действующего временного военного правительства. К настоящему моменту ситуацию удалось взять под контроль, а сам путч объявлен провалившимся.

Утром 21 сентября на мосту через Нил, который ведет из столицы страны Хартума в расположенный напротив город Омдурман, появились танки одного из подразделений суданской армии, которые также направились к зданию парламента, сообщают местные телеканалы.

Заговорщики «попытались взять под контроль здание радио и телевидения» и другие учреждения в столице. Позже член правящего Суверенного совета Мухаммад аль-Факи Сулейман сообщил на своей странице в Facebook, что ситуация взята под контроль. Он призвал всех жителей Судана оказать сопротивление попыткам произвести в стране госпереворот.

В настоящее время проправительственные военные во главе с генерал-майором Абдель-Баки Бакрави контролируют бронетанковый корпус суданской армии, части которого участвовали в перевороте. Имена заговорщиков не сообщаются, передает Al Arabiya

В апреле 2019 года в Судане на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни населения произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее взят под стражу.

