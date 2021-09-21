В России пройдет новая реформа ЖКХ

Курирующий строительную отрасль и ЖКХ вице-премьер Марат Хуснуллин сделал довольно-таки замысловатое заявление, совсем сухой остаток которого состоит в том, что выполнить нацпроект «Жилье и городская среда» не получается. Мешает это сделать вся сфера ЖКХ. А значит, пора (в очередной раз) взяться и за нее.

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«Сейчас я обратил дополнительно свое внимание на ЖКХ. Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" в 1 миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить еще целый ряд сфер», — цитирует Марата Хуснуллина РИА-Новости.

Предложения вице-премьера довольно-таки явно разделяются на два направления. Одно: найти, чтобы еще такое построить, точнее — взамен чего.

«Сейчас надо определиться с дальнейшей программой расселений аварийного жилья. Нужны новые подходы, ведь из год в год площадь аварийного жилья в стране растет», — заявил вице-премьер. «Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое — реконструировать, а какое — сносить», — резонно заметил он.

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Вторая, обозначенная вице-премьером задача носит, по-видимому, вполне объективный характер: власти должны решить, что делать с изношенными на 60% инженерными сетями — водопроводами, теплосетями. «Нельзя же новостройки вешать на дырявые сети. Программа модернизации инженерной инфраструктуры "60 плюс", увы, пока не подтверждена кардинально деньгами, потребность в деньгах по стране оценивается более чем 1 трлн рублей, а мы даем 5-10 млрд рублей», — указал Хуснуллин.

Но никуда не делись и проблемы с, так сказать, повседневной базой для инвестиций. Не все удается собрать с жителей. «К сожалению, сбор денег во многих регионах не стопроцентный». Этим он объясняет то, что — «плюс не исполняются полностью инвестиционные программы».

«То есть в тариф деньги на ремонт поставщики ресурсов закладывают, а из-за того, что деньги собрать не могут, — объекты вовремя не ремонтируют», — сделал вывод вице-премьер.

В общем, если строить новые дома это и не мешает, то качество городской среды «в полтора раза» так действительно не улучшить. Те или иные резоны привели к тому, вице-премьер решил взяться и за жилищно-коммунальное хозяйство тоже. И уже до конца 2021 года власти подготовят концепцию перестройки системы ЖКХ — в рамках совместной стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Утверждена эта концепция, по словам Марата Хуснуллина, будет в первом квартале 2022 года. Он подытожил тем, что в отрасли «накопился большой клубок проблем, который надо решать».

«Освоение» денег неконтролируемо

В самом деле, признает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, посыл о том, что сфера ЖКХ требует реформирования — не просто актуальный, а давно «перезревший». Очень острых, кричащих проблем здесь немало. И те, которые назвал Марат Хуснуллин, — одни из самых насущных. Износ инфраструктуры, неполная собираемость коммунальных платежей, ветхое жильё. Характерно, что эти вопросы сильно взаимосвязаны, выступают в едином комплексе, клубке проблем. Износ коммунальной инфраструктуры составляет 60%, по оценке Счётной палаты. Риски негативных последствий от этого далеко не преуменьшены — начиная от сбоев в работе систем до техногенных катастроф.

Одна из причин — ссылки коммунальщиков на недофинансирование отрасли, отсутствие необходимых ресурсов для капиталовложений, реконструкции и возведения основных фондов, говорит аналитик. Но при этом из исследования холдинга «Ромир» следует, что большинство россиян крайне обеспокоены стоимостью услуг ЖКХ. Почти пятая часть (19%) респондентов называют коммунальные платежи неподъемными, и еще 52% называют их просто высокими.

Оплачивают коммунальные услуги без проблем лишь 3% участников опроса. Просроченная задолженность по платежам за ЖКХ — максимальная за много лет, по данным Росстата. С точки зрения традиционного подхода правительства, нужно различными способами «выбивать» из должников недоплаченные средства. Есть риск, что во многом такой взгляд будет закладываться и в концепции реформирования отрасли.

При традиционном подходе для преодоления износа фондов ЖКХ нужно извне обеспечить жилищников необходимыми деньгами, говорит Марк Гойхман. Изначально признаётся, что внутри этой системы возможностей нет. При этом не считаются, например, утечки горячей воды из незакрытых кранов в подъездах, потери тепла на теплотрассах, а то и вовсе необоснованные расходы, злоупотребления. Неэффективность расходов, излишние затраты всё равно должны покрываться потребителями.

Тарифообразование сложно, запутанно, как раз и приспособлено для истребования всё новых и новых сумм, добавляет эксперт. «Освоение» денег неконтролируемо. Но ведь именно здесь есть явные резервы для нахождения ресурсов для модернизации. Мешает этому и закрытая монопольная структура ЖКХ под эгидой государства. Допуск в данную сферу с учётом технических возможностей независимого частного бизнеса на открытой конкурентной основе помог бы и привлечь средства, и сократить монопольные аппетиты, расходы, тарифы действующих компаний.

А у нас в квартире не газ

Нередки случаи, рассказывает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова, когда застройщики при возведении новых многоквартирных домов или целых жилых комплексов не получали разрешения на подключение к сетям городских коммуникаций, так и не осуществив ввод построенных объектов в эксплуатацию. Без отопления, без поддержания нормальной температурной среды объекты приходили в запустение и негодность. Таким образом впустую растрачивались многомиллионные средства, затраченные на строительные работы, и вместо положительного результата получался отрицательный.

Строительная отрасль и ЖКХ — две сопутствующие отрасли, развитие которых должно происходить одновременно, подчеркивает она. Коммунальные службы должны уметь управлять теми современными новинками, которые были внедрены застройщиками в новые здания, а новые здания должны быть оборудованы рассчитанным для их функционирования объемом коммуникаций.

Что касается аварийных жилых домов, расселению которых уделяется сейчас особое внимание, то, как отмечает Анисимова, в большинстве своем это дома от двух до девяти этажей с необходимыми коммуникациями, проведенными по старым технологиям. Для приготовления еды там служил газ, а маломощные электрические сети несли минимально необходимую нагрузку для освещения и использования немногочисленных электроприборов.

Сейчас на месте такого жилья возводятся высотные дома, как правило, от 12 до 23 этажей. Использование газа в таких высотках недопустимо, основная бытовая нагрузка ложится на электрические сети, к которым подключены и лифты, и современная бытовая техника в квартирах. Соответственно, для этого такие сети должны быть расширены и осовременены. То же касается систем водоснабжения, канализации и обеспечения теплом, заключает Людмила Анисимова.

И все же, вопросов пока куда больше, чем ответов. Умение и желание идти навстречу социально-экономическим интересам граждан, иначе, чем как через систему дотаций (предполагающую первоначальное прохождение огромных средств через бюджет) власти демонстрируют не часто. Поэтому от реформы ЖКХ, а заявлена вице-премьером именно она, многие люди поневоле будут ждать чего-то хоть умеренно, да людоедского.

Пока же контуры ее просматриваются слабо. Из слов вице-премьера видно три направления. Аварийное жилье — его замена поможет выполнить количественно нацпроект по жилью, и по идее, должна помочь выполнить его в качественном отношении, хотя создаваемая сейчас в ходе строительства новая городская среда далеко не всегда воспринимается как более качественная замена старой.

Проблема неплатежей и недостаточных инвестиций — трудно поверить, что власти решаться избавить сферу ЖКХ от спиногрызов-монополистов, которые служат не решением этой проблемы, а самой проблемой, о чем и упоминает один из наших экспертов. И что они допустят там конкуренцию на «прозрачных» условиях. Возможно, дело сведется к тому, что домами будет управлять муниципалитет напрямую? Да как бы и впрямь не начали активнее выселять недоимщиков или преследовать их иначе.

Наконец, инфраструктура — все, что говорится по поводу нужды в ее обновлении, выглядит убедительно. Здесь речь, судя по словам строительного вице-премьера — об увеличении на порядок ассигнований. Вопрос в том, из каких-источников.