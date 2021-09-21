ЕР получит в Госдуме 324 депутатских мандата

Центральная избирательная комиссия России опубликовала предварительные данные о количестве депутатских мандатов в Государственной думе РФ.

«Единая Россия» получит 324 депутатских мандата (198 по одномандатным округам и 126 по партийным спискам). КПРФ получает 57 мандатов (9 по одномандатным округам и 48 по партийным спискам) «Справедливая Россия» получит 27 мест в парламенте (8 по одномандатным округам и 19 по партийным спискам). ЛДПР получает 21 депутатский мандат (2 по одномандатным округам и 19 по партийным спискам). «Новые люди» получают 13 мандатов по спискам, а «Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» получат по одному мандату по одномандатным округам. Кроме того, в Думу пройдут пять самовыдвиженцев.

Выборы в Госдуму прошли по смешанной системе – 225 депутатов избираются по партийным спискам, а 225 – по одномандатным округам.