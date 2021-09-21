Займы промышленникам от правительства Москвы теперь доступны в сервисе СберБизнес

Московским средним и крупным промышленным предприятиям упростили процедуру подачи документов для получения льготного займа от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП): теперь они могут оформить банковскую гарантию под заем через онлайн-банк для бизнеса «СберБизнес».

«Льготный заем – один из ключевых видов прямой финансовый помощи, который город предлагает столичным промышленным предприятиям. Это простой понятный механизм, позволяющий получить дополнительные средства на модернизацию и расширение производства, развитие экспорта и другие цели. Всего мы уже выдали 31 заем на общую сумму 2,9 млрд рублей. В апреле этого года Правительство Москвы договорилось о сотрудничестве со Сбербанком. Данное соглашение позволит сократить срок рассмотрения заявок в Фонде на получение льготных займов, а также снизить количество необходимых для этого документов», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что с начала 2021 года подписано уже семь соглашений между Фондом и крупнейшими кредитными организациями страны.

«Цель соглашения – помочь корпоративным клиентам Сбера сэкономить время и средства при подаче документов для получения льготных займов. Уверен, что нам удастся сделать этот процесс максимально оперативным и комфортным, благодаря эффективному сотрудничеству с Правительством Москвы и Фондом поддержки промышленности и предпринимательства. Вместе мы создаем на базе онлайн-банка СберБизнес настоящую цифровую платформу сервисов для представителей самых разных отраслей столичного бизнеса», рассказал вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

У потенциальных заемщиков таким образом появится возможность быстро и удобно подать заявку по любому из продуктов фонда, отметил глава Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов. «Автоматизированная система определяет по заданным требованиям, какими продуктами Фонда может воспользоваться компания. Если заемщик отвечает критериям, то заявка попадает на рассмотрение специалистам Фонда, которые в кратчайшие сроки проводят экспресс-оценку и связываются с заявителем для определения дальнейших шагов», – пояснил он.