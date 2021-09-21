Зеленский подтвердил, что США не поставят Украине «Железный купол»

21 сентября 2021, 18:24

США не поставят Украине израильскую систему противоракетной обороны

из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не брали на себя обязательств по поставке Киеву системы противоракетной обороны «Железный купол».

«Я думаю, что мы с вами в СМИ слышали, и можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины– поддержки нашей ракетной программы. Я имею в виду, по "Железному куполу". Рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США», – сказал Зеленский сказал в интервью телеканалу «Дом». 

15 сентября «Эксперт» сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила сообщения о том, что США предоставят Украине системы противовоздушной обороны «Железный купол».

«Я должна уточнить этот вопрос со своей командой. Я знаю, что мы заявляли о предоставлении дополнительной помощи во время встречи (президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского), но что касается деталей, то я должна уточнить у команды», – сказала Псаки, отвечая на вопрос о возможных поставках «Железного купола» Украине.

Ранее издание Politico сообщило, что члены Конгресса США включили в проект оборонного бюджета США на 2022 год поправку, которая обяжет администрацию США поставить Украине новые системы ПВО «Железный купол».

15 сентября офис президента Украины Владимира Зеленского распространил сообщение о возможных поставках ПВО «Железный купол». «Благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome («Железный купол»). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, сообщает издание Politico», – сообщил офис украинского президента.