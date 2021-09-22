Акции дня: бумаги «Мечела» отыгрывают падение

В лидеры торгов вышли бумаги угольной компании «Мечел» по итогам сессии на Мосбирже в среду, 22 сентября. За день обыкновенные акции подорожали на +15,48% до 147,22 рублей за бумагу, а привилегированные на +7,19% до 246 рублей за бумагу.

Акции отыгрывают падение, которое произошло после новостей о повышении налога на полезные ископаемые (НДПИ). На прошлой неделе Минфин рассматривал НДПИ для угля в размере 6% (вместо текущей в 57 рублей), помноженной на котировку на сырье FOB US East Coast. В новом варианте изменений законопроекта, о котором стало известно в среду, для коксующегося угля ставку НДПИ предлагается установить на уровне 1,5% и привязать ее к средней за налоговый период мировой цене на сырье. Эту новость трейдеры восприняли позитивно.

Кроме того, коксующийся уголь вырос до беспрецедентных 500 долларов за тонну в Китае.

Индекс Мосбиржи вырос на +1,52% до 4030,98 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,13% до 1747,31 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:44 мск стоила 76,07 доллара за баррель (+2,30%). Российская валюта укреплялась – 72,80 рублей за доллар.