Биржевая стоимость бензина Аи-95 обновила исторический максимум

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи цена бензина марки «Премиум-95» по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов на 0,6%, до 60,18 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум, сообщает ТАСС.

22 июля был был зафиксирован ценовой предыдущий максимум стоимость бензина Аи-95 достигла 60,03 тыс рублей за тонну.

Бензин Аи-92 тоже продолжает дорожать. В ходе торгов его стоимость выросла на 0,2%, до 56,21 тыс. рублей за тонну. Цена дизельного топлива также немного увеличилась – на 0,1%, до 50,07 тыс рублей за тонну. Стоимость топочного мазута выросла на 0,6%, до 24,21 тыс рублей за тонну.

8 сентября «Эксперт» сообщал, что Федеральная служба государственной статистики зафиксировала небольшое снижение цен на бензин в период с 30 августа по 5 сентября 2021 года. Это стало первым снижением цен на автомобильное топливо в текущем году.

«За период с 31 августа по 6 сентября снижение цен на бензин автомобильный отмечено в 68 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Уфе – на 0,9%, Орле и Оренбурге – на 0,8%», – говорится в сообщении Росстата.

Ведомство зафиксировало рост цен на бензин в 11 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Грозном – на 1,2% и Кызыле – на 1,0%.

В Москве за отчетный период цены на бензин снизились на 0,4%, а в Санкт-Петербурге – на 0,5%. «На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,80 до 46,78 рубля, марки АИ-95 – от 49,59 до 54,09 рубля, марки АИ-98 – от 55,48 до 59,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,20 до 46,15 рубля, марки АИ-95 – от 48,00 до 50,45 рубля, марки АИ-98 – от 57,60 до 59,90 рубля за литр», – говорится в сообщении Росстата.