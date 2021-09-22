Диетолог перечислила самые полезные напитки для нервной системы

Какао является лучшим напитком для поднятия настроения в осенний период, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Она советует для достижения большего эффекта готовить напиток из натуральных какао-бобов. Как пояснила Королева, витамины группы B и минералы в составе какао позволят регулировать работу нервной системы, а также держать стресс под контролем. Кроме того, напиток добавит бодрости, поясняет медик.

На ночь она советует приготовить чаи или настойки с мелиссой, мятой, пассифлорой или иван-чаем. Напиток лучше принимать за некоторое время перед сном, это поможет успокоить эмоции и уснуть, а значить принимать его нужно в период с 19.00 до 22.00.

«Ночью благодаря в унисон работающим гормонам сна — соматотропному и мелатонину — снижается уровень кортизола и происходит детокс мозга. Именно в это время организм и мозговая система подвергаются столь тщательной очистке», - цитирует «Москва 24» Колролеву.

При хроническом стрессе напитки можно дополнить теплой ванной с английской солью, содержащей сульфат магния. Принимать ванну стоит не более 15 минут, после чего следует принять успокоительный чай, пояснила врач.

Ранее британский врач и видеоблогер Али Абдаал рассказал, что лучшим способом добиться быстрого засыпания является отказ от использования телефона по вечерам. Для пробуждения надо отдавать предпочтение обычным будильникам, а не подобному приложению смартфона.