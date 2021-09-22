Президент Польши заявил, что "Северный поток - 2" "принесет миллиарды агрессору"

Президент Польши Анджей Дуда заявил в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что газопровод "Северный поток - 2" представляет опасность для Украины.

“Российский газ будет поступать в Западную Европу, принося агрессору еще больше миллиардов”, - цитирует Дуду польское издание biznesalert.com.

Комментируя конфликт между США и Францией и заявление Парижа о том, что это имеет значение для всей Европы, Дуда сказал: “Я понимаю, что французы считают, что если с ними можно было обращаться так, как с ними обращались, то со всеми можно было бы обращаться таким образом”. – Я могу сказать то же самое о "Северном потоке – 2", - добавил президент Польши.

Ранее сообщалось, что группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против «Газпрома» из-за высоких цен на газ.

Еврокомиссия подтвердила получение запроса парламентариев, но заявила, что считает рекордный рост цен на газ в Европе результатом объективных факторов.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский там же, в Нью-Йорке, встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, где были подняты вопросы по ситуации вокруг «Северного потока – 2», а также «другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы». Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку - 2", а также другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы», - говорится в заявлении.