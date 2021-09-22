Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России

Анкара продолжит и дальше поддерживать территориальную целостность Украины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления перед участниками 76-й Генассамблеи ООН. Позицию турецкого правительства глава страны уже озвучивал в октябре прошлого года, когда заявил по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, что Турция не признает и никогда не будет признавать «незаконную аннексию Крыма».

«Мы придаем большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем», - заявил в ООН президент.

Ранее заявление, в котором говорится, что Турция продолжает придерживаться «позиции по поддержке территориальной целостности Украины» выпустил турецкий МИД в связи с выборами в Госдуму, в которых принимали участие и жители Крымского полуострова.

В заявлении, в частности, говорится, что выборы в Госдуму в Крыму «негативно скажутся на отношениях двух стран». В Кремле в ответ на данное заявление выразили надежду, что Турция изменит свою позицию по признанию Крыма.

Крым вошел в состав России по результатам всенародного референдума, который состоялся на полуострове в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, временно оккупированной территорией.

