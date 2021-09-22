ФАС подготовила законопроект о сроках предоставления документов для рефинансирования ипотеки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, определивший сроки, в которые банки обязаны выдавать информацию и документы для рефинансирования ипотеки. Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном 22 сентября на сайте ведомства.

Согласно законопроекту, сведения о размере долга на планируемую дату закрытия жилищного займа должны быть предоставлены за пять дней. Закладные по кредитам, обеспеченным ипотекой домов и квартир, банки должны выдавать за десять дней.

В тот же срок, 10 дней, залогодержатель будет обязан направить в орган регистрации прав документы для «погашения записи об ипотеке».

С такой инициативой антимонопольная служба выступила в июне после многократных жалоб на затягивание оформления рефинансирования. По данным ФАС, клиенты сообщали о том, что банки затягивают сроки предоставления необходимых документов, а также закладных, которые нужны для закрытия регистрационной записи об ипотеке и установления обременения в пользу нового кредитора.

ФАС отметила, что принятие разработанного в ее стенах законопроекта облегчит гражданам переход на обслуживание жилищного кредита в другом банке и сократит время получения необходимых для этого документов. Сейчас документ находится на согласовании в Минфине, Центробанке и Росреестре.

Как сообщили «Известия», Банк России поддержал законопроект. Представители Росреестра и Минфина поддержали инициативу концептуально. Росреестр направил в ФАС предложения по доработке проекта, но каковы они конкретно, неизвестно.

Ранее Expert.ru сообщал, что в апреле правительство упростило рефинансирование ипотеки для многодетных семей. Теперь они могут оформлять квартиру на детей после полного погашения ипотеки у банка, который рефинансировал кредит.

Как писал журнал «Эксперт», правительство продлило программу льготной ипотеки для всех регионов России до 1 июля 2022 года. При этом в программу были внесены изменения. Так, ставка льготной ипотеки была увеличена с 6,5 до 7%. Предельная сумма кредита по программе ипотеки установлена на уровне 3 млн рублей для всей страны. До этого для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области действовал лимит в 12 млн рублей, для всех остальных регионов он составлял 6 млн рублей. Новый лимит должен сдержать спрос и рост цен на новостройки.

