Франция возвращает своего посла в США

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провел телефонный разговор, в ходе которого решили, что посол Парижа в Вашингтоне вернется в Соединенные штаты и продолжит выполнять свои обязанности, сообщает Белый дом.

«Президент Эммануэль Макрон решил, что посол Франции вернется в Вашингтон на следующей неделе. Затем он начнет интенсивную работу с высокопоставленными официальными лицами США» – говорится в совместное заявлении США и Франции по итогам телефонного разговора между п Байденом и Макроном.

Сообщается, что стороны обсудили создание США, Великобританией и Австралией нового военного союза AUKUS. «Президент Байден подтверждает стратегическую важность участия Франции и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках недавно опубликованной стратегии Европейского Союза для Индо-Тихоокеанского региона», – сообщает Белый дом.

17 сентября «Эксперт» сообщал, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил об отзыве для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по поставкам французских подводных лодок на сумму в 56 млрд евро. «По просьбе президента республики я принял решение немедленно отозвать в Париж для консультаций двух наших послов в Соединенных Штатах и ​​в Австралии... Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», – сказал Ле Дриан.

Глава МИД Франции заявил, что выход Австралии из проекта по подводным лодкам и объявление о новом партнерстве с США по атомным подводным лодкам, «представляют собой неприемлемое поведение между союзниками и партнерами».

Ранее США, Великобритания и Австралия заключила соглашение в области обороны и безопасности AUKUS, которое предусматривает передачу Канберрое технологий создания атомных подводных лодок. В результате Австралия заявила о разрыве контракта с Францией на поставку подводных лодок.