ФРС США сохранила ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Комитет по операциям на открытом рынке заявил, что ставка сохранится до тех пор, пока не стабилизируется ситуация на рынке труда, а инфляция не вернется к целевым показателям в 2%.

Кроме того, ФРС сообщила, что продолжит ежемесячный выкуп активов на общую сумму 120 млрд долларов – US Treasuries на 80 млрд и ипотечные бонды на 40 млрд.

11 сентября «Эксперт» сообщал, что президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что экономическая ситуация в США улучшилась достаточно для того, чтобы позволить Федеральной резервной системе приступить к замедлению темпов покупок активов.

«Меня бы устроило, если бы это началось в текущем году и продолжалось на протяжении первой половине следующего года», – сказала Местер. По ее словам, решение о сроках должен принять Комитет ФРС по операциям на открытом рынке. Глава ФРС-Кливленд также отметила, что рост заболеваемости Covid окажет давление на темпы роста ВВП, однако вряд ли подорвет восстановление экономики.

Согласно ее прогнозу, ценовое давление «в текущем году будет оставаться на высоком уровне, а затем начнет ослабевать в следующем году». При этом представитель ФРС отметила наличие повышательных рисков для темпов инфляции. «Вполне вероятно, что более высокие цены могут привести к росту долгосрочных инфляционных ожиданий до уровней, которые превышают наш целевой уровень в 2,0%, и это может оказать повышательное давление на темпы роста цен», — заявила Местер.