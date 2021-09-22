Заседание ФРС: решится ли Пауэлл отправить рынки под откос?

Глава регулятора Джером Пауэлл уже достаточно долго откладывает конкретику в вопросе сроков начала сокращения стимулов. Многие ждали, что она поступит как раз на сентябрьском заседании, однако за это время появились факторы, которые могут заставить Федеральную резервную систему снова сотрясать воздух пустыми рассуждениями.

Речь в первую очередь идет о динамике рынков. Эта неделя для них началась крайне негативно. По нынешним меркам фактически обвалом, тем более индекс широкого рынка S&P 500 пробил важную поддержку в виде 50-дневной скользящей средней, которая почти год останавливала любые попытки пойти ниже.

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Более того, впервые за несколько месяцев этот фондовый индикатор упал от максимумов на 5% - период без коррекции был едва не самым затяжным в истории. Появились и другие раздражители. Прежде всего, конечно, это китайский застройщик Evergrande, который находится на грани дефолта и буквально не слезает с первых полос всех деловых изданий.

Эксперты сравнивают Evergrande с Lehman Brothers и LTCM, кому что больше нравится, одним словом, нагнетают обстановку.

Учитывая, как ФРС заботится о состоянии фондового рынка, разговоры о сворачивании стимулов сейчас очень плохо вписываются в общую картину.

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Таким образом, перед Федрезервом стоит непростая задача. С одной стороны каким-то образом дать сигнал о готовности начать сокращать объемы программы выкупа активов, которая сейчас составляет 120 миллиардов долларов в месяц, с другой, успокоить рынок и убедить его в том, что в этом нет ничего плохого.

Но одно дело - объявлять о сворачивании стимулов, когда экономика находится в стадии бурного роста, другое - когда идет очевидное для всех замедление восстановительного роста, которое к тому же сопровождается рекордной за много лет инфляцией.

«Я думаю, они не будут сейчас добивать рынок. Ситуация и так очень шаткая. Скорее будет сказано, что была дискуссия о tapering, что вопрос есть на повестке, но никаких подробностей не последует. Логично будет создать базу, под которую они смогут подвести сокращение стимулов с конце года, когда ситуация на рынка, возможно, будет лучше. Но и от макропрогнозов многое зависит. Возможно, Фед убедит рынок, что пик инфляции уже пройден, тогда любая информация о сокращении QE будет воспринята более спокойно», - поделился мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Стоит добавить, что сам по себе процесс сокращения объема QE не является для рынка такой уже тревогой. В конце концов, рынку эти деньги сейчас не нужны, около триллиона с четвертью долларов ежедневно паркуется обратно на счета ФРС через операции обратного репо.

Под пристальным вниманием будет прогноз ФРС по уровню процентных ставок - таблица, в которой каждый член Комитета по операциям на открытом рынке отмечает уровень ставки на ближайшие годы.

В своем июньском прогнозе регулятор ориентировался на первое повышение ставок в 2023 году. Здесь то и кроется интрига. Если ожидания сместятся на более поздний срок, это будет позитивом для рынка. Если же, напротив, Федрезерв даст сигнал о более скором начале ужесточения политики, то можно не сомневаться, реакция рынка будет крайне негативной.