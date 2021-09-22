Газовый тупик в Европе

Газовый рынок Евросоюза лихорадит. Утром 22 сентября, по данным ICE Futures, цена в сравнении со вторником опустилась на 2,8% до 865,7 долларов за 1 тыс. кубометров, оставаясь тем не менее в ряду небывало высоких значений и выше уровней предыдущих нескольких дней. 15 сентября цена на газ в Европе достигла пиковых 964 долларов за 1 тыс. куб. м на TTF. Торги в тот день закрылись на 796 долл. при расчетной цене 861 долл., на следующий день цена упала ниже 750 долл. за 1 тыс. куб. м на бирже ICE, но затем падение прекратилось.

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Нападения на «Газпром»

На фоне резкого повышения цен борьба против российской энергетики только набирает обороты. Немецкая партия «Союз-90/Зеленые» активно требует отказа от российского газа и газопровода «Северный поток — 2». Евродепутаты из стран Прибалтики и Польши считают, что «Газпром» отказывается бронировать дополнительные транзитные мощности на октябрь. В основном суть претензии сводится к отказу от дополнительных поставок через Украину.

21 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «Северный поток — 2» привел к резкому рост цен на газ. В тот же день Международное экономическое агентство призвало Россию поставлять больше газа для увеличения европейских запасов до зимы. Представитель Госдепа США Амос Хохштайн отметил, что российские поставки значительно меньше в сравнении с предыдущими годами.

Позиция противников российского газа достаточно политизирована. Особенно это заметно в риторике немецких «зеленых», которые набирают «очки» в преддверии парламентских выборов.

В «Газпроме», немецкой компании «Uniper» и в Минэкономики Германии в ответ на обвинения отметили, что все обязательства по контрактам полностью выполняются. «Газпром» продолжает поставлять 109 куб. м газа в сутки через Украину в рамках подписанного пятилетнего контракта с «Нафтогазом» о поставке 225 млрд. куб. м: 65 млрд. в 2020 году и по 40 млрд. в 2021 — 2024 годы.

Стоит обратить внимание на то, что цена прокачки газа в Европу через украинские трубы составляет 31,72 долл. за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов. Тариф рассчитан по ставке 2,66 долл. на 100 км и длине труб в 1192,48 км. При этом тариф вырастет в случае увеличения поставок максимум на 45%. «Газпрому» такой сценарий крайне невыгоден. Даже если компания начнет поставлять дополнительный газ, то она может получить серьезные убытки в случае внезапного обрушения цен.

Объективные причины

Абстрагируясь от «чистой политики», стоит отметить, что газ резко пошел вверх во многом из-за выхода мировой экономики из кризиса, вызванного коронавирусом. Крупные азиатские экономики (Китай, Япония, Индия, Южная Корея) начали закупать большие объемы СПГ в США и Катаре, которые необходимы для восстановления. Катарцы и американцы могут отправить часть газовозов в Европу, но для этого может потребоваться много времени, так как рынки азиатских стран более выгодны на данный момент. К тому же мощность терминалов по приему СПГ в Европе все еще ограничена.

Во-вторых, декарбонизация экономики во всех развитых странах приводит к росту спроса на газ, который считается более экологичным. Ситуация в Германии углубляется отказом от АЭС.

В-третьих, зима 2020/2021 годов была достаточно суровой, и часть запасов истощилась.

В-четвертых, к падению добычи газа привел ремонт завода по производству СПГ в Норвегии.

В-пятых, в августе произошла авария на перерабатывающем заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. Из-за этого пришлось перенаправлять газ с экспорта на российский внутренний рынок.

Важный фактор, о котором 22 сентября упомянул пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, связан с третьим энергетическим пакетом 2009 года об ограничении монополизации энергетических рынков в ЕС. Его принятие привело к тому, что за десятилетие спотовый рынок стал более приоритетным для европейцев. Более 80% продаж «Газпрома» потребителям в Европе происходят по спотовым индексам разного временного базиса. Но в итоге спотовый рынок оказался менее стабильным, чем поставки по долгосрочным контрактам.

Цены на газ также зависят от заполненности подземных хранилищ в Европе. В середине сентября показатель находится на минимальном уровне за многие годы. Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» с большой вероятностью сбалансирует цены, в том числе и на спотовом рынке, так как европейские потребители получат дополнительные 55 млрд. куб. м ежегодно. Но все же придется подождать до выдачи необходимых разрешений в Германии, поэтому запуск откладывается примерно на начало 2022 года.