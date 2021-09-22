Глава Минфина США просила повысить потолок госдолга из-за риска первого в истории страны дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила конгрессу повысить потолок государственного долга из-за риска возникновения «масштабной экономической катастрофы». Об этом она написала в колонке для газеты The Wall Street Journal.

По словам Йеллен, если потолок госдолга не повысить, уже в октябре резервы будут исчерпаны, а Соединенные Штаты впервые окажутся не в состоянии выполнять взятые на себя обязательства.

Министр отметила, что ранее дефолта в США не было. Если он произойдет, страну ожидают финансовые потрясения, рецессия и потеря рабочих мест. Дефолт скажется как на положении США как кредитоспособного заемщика, так и на американцах из-за удорожания жизни, указала глава Минфина.

Глава ведомства также пояснила, что повышение потолка долга не позволит расходам налогоплательщиков вырасти. Такое повышение, по ее словам, «фактически увеличивает баланс кредитной карты страны». При этом она отметила, что даже если бы администрация президента Байдена не санкционировала никаких дополнительных расходов, стране все равно нужно было бы решать вопрос о потолке долга.

Йеллен напомнила, что с 1960 года конгресс повышал или приостанавливал потолок государственного долга около 80 раз. По ее словам, настало время сделать это вновь.

В августе в США начал действовать потолок госдолга, который конгресс приостановил два года назад. После двухлетней заморозки лимит составляет 28,5 трлн долларов. Из-за достижения потолка госдолга минфин страны приступил к «дополнительным чрезвычайным мерам»

Как сообщал Expert.ru ранее, на покрытие дефицита американского бюджета Федеральная резервная система выпустила государственные облигации и снабдила банки кредитами. Так, американский Минфин разместил облигации на рекордные 2,753 трлн долларов.