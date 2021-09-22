Киев приготовился к консультациям по «Северному потоку — 2»

Украина готова в ближайшее время провести официальные консультаций по энергетической безопасности в контексте ситуации вокруг «Северного потока-2», заявил президент страны Владимир Зеленский, которого цитирует пресс-служба президента страны.

В начале недели Зеленский прибыл с визитом в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где Зеленский провел встречу с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

«Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку-2", а также другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы», - отмечается в заявлении.

Отмечается, что отдельной темой для обсуждения при встречи стал проект «Северный поток — 2», который Зеленский назвал «вызовом для европейского региона». Саммит Украина-ЕС намечен на 12 октября, стороны в ходе переговоров коснулись и вопросов подготовки к мероприятию.

«Во время встречи поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на самом высоком уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС 12 октября», - сообщил президент на своей странице в Twitter.

Саммит «Крымская платформа», на котором обсуждалась возможность «возвращения контроля над российским полуостровом», прошел в Киеве в конце августа. В мероприятии приняли участие более 40 стран. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал данный саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

