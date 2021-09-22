Курс доллара: Минэкономразвития сделало новый прогноз по рублю

Вчерашнюю сессию рубль завершил в восходящем тренде к основным резервным мировым валютам на фоне позитивной динамики глобальных площадок.

Открывшись утром по 73,45 за доллар и по 85,88 за евро, к закрытию основных торгов на Московской бирже «россиянин» заметно прибавил. Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 73,01 руб. что на 41,5 коп. дешевле чем сутками ранее. Просел во вторник и евро – единая валюта ЕС торговалась в это же время по 85,60, потеряв за 24 часа 48 коп.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Таким образом, накануне, рубль, по мнению экспертов, сумел скорректироваться в плюс в обеих парах после обвала в понедельник, благодаря дорожающему «чёрному золоту» и позитивной динамике мировых площадок.

При этом игроки продолжают ожидать итоги очередного заседания американского регулятора, которые будут озвучены уже сегодня. Рынки предполагают, что выступление руководителя центробанка США Джерома Пауэлла обозначит сроки сворачивания программы поддержки американской экономики, что скажется на курсовой динамике в валютных парах.

Варвара Пономарева из банка Санкт-Петербург напомнила, что вчера пара доллар-рубль корректировалась вверх на новостях о том, что ожидаемый ранее дефолт китайского застройщика Evergrande вероятнее всего не произойдёт. Кроме того, во вторник поддержали национальную валюты мировые цены не нефть.

Также глобальные игроки перестали бежать из риска предполагая, что ФРС вряд ли объявит в среду о начале сворачивания программы покупки активов, ограничившись в худшем случае намёком, что сроки таких действий будут обозначены не раньше начала ноября.

«Тем не менее, скорее всего курс пары доллар-рубль останется на повышенных уровнях до того момента, пока окончательно не раскроется интрига заседания Федрезерва. Поэтому ожидаем, что сегодня российская валюта продолжит показывать динамику, но сдержанную. При этом ближе к выходным мы ждём пару доллар-рубль возле 72,50. Этому должно поспособствовать вероятное раскрытия интриги заседания регулятора США, а также усиление продаж валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты НДПИ», – заявила Пономарева.

Минэкономразвития сделал новый прогноз по курсу рубля

Дмитрий Бабин из БКС отметил, что во вторник рубль с открытия перешёл в рост на фоне восходящей динамики мировых площадок и цен на «чёрное золото». При этом в начале основной российской сессии внешний фон немного ухудшился, что вызвало умеренное ослабление национальной валюты. Эксперт также напомнил, что к закрытию торгов понедельника американские индексы отыграли заметную часть потерь, нефть также отскочила.

«Накануне же активное восстановление глобальных площадок и котировок «чёрного золота» продолжилось. Валюты сегмента ЕМ вчера заметно укреплялись благодаря нисходящей динамике доллара. Однако, по нашему мнению, это носит неустойчивый характер. Так что активные попытки изменить ситуацию на валютном рынке будут продолжаться, что станет препятствием к дальнейшему росту развивающихся валют, к которым относится, в том числе рубль», – считает Бабин.

Между тем глава Минэкономразвития РФ Михаил Решетников заявил, что курс рубля сейчас недооценен. В этой связи он прогнозирует укрепление национальной валюты в конце 2021 года – начале 2022 года, а затем постепенное её ослабление.

Как пояснил министр, текущий курс сформировался под действием увеличения покупки доллара в рамках бюджетного правила. Кроме того, курсовая динамика зависит от солидного накопления резидентами активов в валюте. Также большую роль, по его мнению, играют существенные объёмы импорта и настроения глобальных игроков, в том числе оценка страновых рисков.

«Мы ожидаем некоторого укрепления курса рубля в конце этого – начале следующего года, – сказал Решетников. – После чего, начиная с 2023 года, нацвалюта развернётся вниз и перейдёт к постепенному ослаблению».

В частности, глава Минэкономразвития предположил, что с 72,10 в 2022 году пара доллар-рубль упадёт к 73,60 рубля в 2024 году. В 2022 году, как полагают в ведомстве, среднегодовой курс доллара составит 72,10 руб. вместо 70,20, зафиксированной в июльской версии прогноза. В 2023 и 2024 годах, по прогнозу Решетникова, среднегодовой курс доллара составит 72,70 и 73,60 руб. вместо весенней версии в 71,00 и 72,80.

«Ослабление прогнозного курса на горизонте трёх лет обусловлено пересмотром мировых цен на «чёрное золото», а также фактической динамикой курса», – пояснил глава Минэкономразвития.

При этом, согласно прогнозу министерства, на конец этого года пара доллар-рубль будет находиться на уровне 71,90.

«Последние недели эта валютная пара продвигается к нашему прогнозу. На конец 2022 года мы её ждём по 72,30», – резюмировал Решетников.