Минфин повышает ставку: на кону 160 миллиардов

Еще до конца текущей недели компании металлургического, угольного и химического секторов экономики получат новые параметры расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Во всяком случае, глава Минфина Антон Силуанов надеется на то, что договоренности, устраивающие и власть, и бизнес, будут достигнуты в ближайшие три дня. А вслед за НДПИ, по словам министра, настанет и очередь налога на прибыль.

Статьи по теме: Металлурги встанут в один ряд с нефтяниками Силуанов: повышение налогов не коснется прибыли прошлых лет

Некоторые параметры обновленного налога на добычу полезных ископаемых станут известны до конца текущей недели. Пока же Силуанов сообщил, что дискуссия на предмет того, плавающей или плоской должна быть ставка налога, завершилась в последней версии законопроекта вторым вариантом, передает «Интерфакс». Остается открытым вопрос, на основе какой цены она будет применяться. Минфин говорит о средней за последние пять лет; предприниматели, по словам министра, предпочитают отталкиваться от сегодняшнего уровня цен на металлы.

Но какой бы ни была ставка, власти намерены провести свою идею в жизнь и уже с 2022 года получать ежегодно в бюджет дополнительно до 160 млрд рублей. Более того, в Минфине уверены, что повышение налога на прибыль будет носить стимулирующий характер: корректировка формулы по налогу на прибыль призвана стимулировать предприятия оставлять больше денег в России, вкладывая их в проекты, и меньше выплачивать в качестве дивидендов, подчеркнул министр.

Пока, однако, бизнес недоволен, признает Силуанов. У предпринимателей, по его словам, есть вопросы, которые их беспокоят, и которые в министерстве надеются согласовать до конца недели.

«Мы слышим их. Мы ищем компромисс, чтобы найти такое решение, которое будет учитывать позицию бизнеса», - отметил министр, добавив, что будет проведен ряд настроечных мероприятий, где обсудят две темы: НДПИ и налогообложение дополнительной прибыли в результате выплаты дивидендов, превышающих определенный уровень капитала за определенный период.

Око за око, зуб за зуб

Нынешняя налоговая дискуссия правительства и бизнеса вытекает из нашумевшего тезиса вице-премьера Андрея Белоусова о «нахлобучивании» государства предпринимателями, поясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Речь идёт о горнодобывающей отрасли, металлургии и производстве удобрений, где рыночные цены на продукцию резко поднялись в последние месяцы, и компании, по мнению правительства, имеют из-за этого незаработанную, что называется, «нетрудовую» сверхприбыль.

При этом страдают не только внутренние потребители продукции этих компаний, но и само государство, обращает внимание эксперт. Оно не только не получает в бюджет дополнительные доходы, остающиеся у бизнеса из-за благоприятной конъюнктуры, но и само вынуждено покупать эти товары для госконтрактов по завышенным ценам. Поэтому неудивительно, что «империя наносит ответный удар», меняя налоговые условия, констатирует Гойхман. Если металлурги, по майскому выражению Белоусова, «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., то теперь им придется вернуть в бюджет гораздо больше: вместе с производителями минудобрений они выплатят в 2022 году 163 млрд руб. Такое вот «око за око, зуб за зуб».

Схема налогового маневра достаточно сложная и комплексная, говорит Гойхман. Правительство изначально выступало за привязку НДПИ к биржевым ценам на добываемое сырьё по жёсткой ставке — в противовес нынешний практике его расчёта исходя из затрат на добычу. Но такое положение могло бы обрушить компании с небольшой рентабельностью и высокими инвестиционными затратами. Поэтому бизнес в ответ предлагал увеличивать отчисления не по НДПИ, а от прибыли, от реального заработка предприятий. Пусть это будет прогрессивная шкала налога: чем больше относительная прибыль, тем выше процент отчислений с нее, говорят предприниматели. Но при этом предлагают корректировать налог с учетом расходов на инвестиции в развитие и выплачиваемые дивиденды. Тогда, комментирует Гойхман, сверхприбыли при росте рыночных цен будут изыматься, но у бизнеса будут оставаться необходимые средства. То есть, предприятия не против повышенных отчислений в бюджет при росте цены продукции, но хотели бы их индивидуализировать с учётом своих насущных нужд, не подрывая бизнес.

В результате стороны приблизились к компромиссному варианту, который объединит элементы обоих подходов, полагает эксперт. НДПИ будет исходить из рыночных цен продукции, но его ставка будет не жёсткой, а плавающей, меняющейся в зависимости от конъюнктуры цен. При этом будет и дифференцированная шкала налога на прибыль, который станет снижаться при значительных инвестициях и выплатах дивидендов. Окончательные параметры, настройки ставок еще предстоит согласовать, подчеркивает Гойхман. Именно от них во многом будет зависеть не только объём налогообложения, но и динамика внутренних цен на товары упомянутых отраслей. Очевидно одно: государство при этом не прогадает.

Бенефициарам природной ренты пора делиться

Успешное восстановление отечественной экономики и ее фактический выход на допандемийный уровень высветили явные противоречия между частными интересами крупных сырьевых, экспортоориентированных корпораций и интересами общества в целом, констатирует преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Благоприятная мировая конъюнктура обеспечила отечественным производителям, осуществляющим поставки своей продукции за рубеж, небывало высокие прибыли.

В то же время преимущественно рыночное ценообразование позволило вертикально интегрированным российским гигантам сохранить сопоставимую с экспортной доходность и по продажам собственным потребителям, отмечает эксперт. Поддержку корпорациям оказали, кроме того, государственные компенсационные механизмы (в частности, демпфер), обеспечившие крупным компаниям преимущественное положение на отечественном рынке по сравнению с более мелким бизнесом, ориентированным прежде всего на внутренний спрос. В выигрыше от роста цен на мировых рынках оказались наши металлурги, предприятия горнодобывающего сектора, АПК и другие отрасли, осуществляющие трансграничные операции.

Бюджет, получающий дополнительный доход за счет роста отчислений по налогу на прибыль, лишь отчасти выступает бенефициаром благоприятной международной конъюнктуры. Не говоря уже о простых гражданах, которые в полной мере ощутили на себе, что такое инфляция издержек и ценообразование, завязанное на экспортный паритет.

Однако, необходимость существенной перестройки производительных сил требует массированных инвестиций в модернизацию технологий, отмечает Гожий. Осуществить обновление экономического базиса в рамках существующей модели хозяйствования уже невозможно. И частный бизнес, в своем подавляющем большинстве вполне способен к обновлению основных фондов.

Но крупный бизнес явно не склонен поддерживать инвестициями фундаментальные структурные сдвиги — он делает выбор в пользу частного потребления, констатирует Гожий. Подобная ситуация — явное свидетельство того, что налоговые механизмы устарели и требуют перенастройки, предполагающей перераспределение доходов, получаемых за счет эксплуатации национальных ресурсов, в пользу всего общества. В этом смысле изменение ставок НДПИ хотя и является достаточно прямолинейным способом «улавливания» природной ренты, но выглядит наиболее логичным методом перераспределения дополнительных прибылей в пользу бюджета. Тем более что ставка этого налога в нашей стране не превышает 2% на весь объем производимой продукции, в то время как в большей части развитых и ориентированных на экспорт сырья государств этот показатель составляет 3-5%. Сложность начисления налога на весь объем производимой продукции в ее разнообразии, что предполагает максимально агрегированный подход к расчету НДПИ.

Однако при всей необходимости перестройки подходов к налогообложению, непосредственно к налогу на прибыль следует подойти осторожно, ориентируясь на длительный временной горизонт. Отправной точкой расчетов должно стать текущее положение добросовестных налогоплательщиков, а не ретроспективный взгляд на деятельность частного капитала, заключает Анатолий Гожий.