Минздрав РФ утвердил новые рекомендации по лечению COVID

Минздрав России обновил список рекомендаций относительно диагностики, профилактики и лечения коронавирусной инфекции, говорится на сайте ведомства. Перечень стал двенадцатой по счету версией временных методических рекомендаций касательно лечения больных с COVID. Над методичкой работали больше ста специалистов из разных областей «с учетом накопленных научных данных».

Нововведения касаются прежде всего лабораторной диагностики инфекции, а именно в список рекомендуемых вошла лучевая диагностика. Также были изменены главы, которые касаются тактики и методов лечения. В частности, появились рекомендации, как медикам необходимо работать с зараженными беременными пациентками. Полностью был переработан раздел о патогенном лечении, в котором появились сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, а также критерии, по которым будут далее работать врачи. Кроме того, специалисты добавили информацию о комбинациях лекарств.

В обновленной версии появился новый раздел «Антимикотическая терапия», в котором речь идет о лечении инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза при COVID-19. Также появились разъяснения, которые касаются рационального использования кислорода и терапии при неотложном состоянии пациентов. Заключительный раздел методических рекомендаций отводится под информацию о профилактике инфекции.

Ранее в Минздраве заявили, что необходимость в тестировании на COVID сохранится до 2024 года включительно, что отмечено в программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

