Набиуллина назвала причину высоких инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания важны при разработке и реализации денежно-кредитной политики, однако в России этот параметр по-прежнему не заякорен из-за отсутствия у населения уверенности в завтрашнем дне. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Совфеда.

«Во многих странах есть временный всплеск инфляции, но люди, бизнес убеждены, что центральный банк примет все решения, и инфляция вернется к цели. Их инфляционные ожидания не подрастают, они ждут, что инфляция будет низкой после этого всплеска. У нас так не происходит», — цитирует Набиуллину пресс-служба ЦБ.

Она пояснила, что россияне, не веря в стабильность, начинают больше тратить и меньше сберегать, боясь, что деньги вот-вот обесценятся. По словам главы ЦБ, об этом говорит и рост спроса на дорогие товары длительного пользования, люди берут даже большие кредиты, пребывая в уверенности, что нужные им товары все равно подорожают.

«И это само по себе толкает инфляцию вверх, потому что производство не может так быстро подстроиться, а спрос вырос. И это отражается в ценах. Поэтому мы должны обязательно снизить инфляцию и инфляционные ожидания людей как можно скорее. Не дать раскрутиться инфляционной спирали», — подчеркнула Набиуллина.

В пример она привела инвесторов, у которых инфляционные ожидания как раз заякорены, они ожидают, что инфляция вернется к цели, что позволяет сохранять долгосрочные ставки по ОФЗ достаточно стабильными.

Как писал Expert.ru, Банк России намерен провести в следующем году общественное обсуждение итогов первых пяти лет работы режима таргетирования инфляции. Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов считает, что не только специалисты Центробанка и узкий круг аналитиков должны понимать, как работает режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого — ценовая стабильность. Специалисты ЦБ хотят подробнее осветить этот режим и продемонстрировать, насколько его параметры соответствуют текущей ситуации и перспективам российской экономики. Швецов не исключил, что отдельные параметры после обсуждения могут быть скорректированы.

