Набиуллина: цены на жилье в РФ за пандемию выросли сильнее, чем за 2013-2019 годы

Стоимость квадратного метра жилья в России с начала пандемии выросла на 39%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообшает ТАСС.

"С начала пандемии стоимость квадратного метра по сегодняшний день выросла на 39%. Это больше, чем с начала 2013 года и по 2020 год. За семь лет стоимость выросла на 33%, потом за практически полтора года на 39%. Конечно, когда рост цен на жилье идет, какая бы ставка по ипотеке ни была, людям нужно взять большую стоимость кредита", - сказала она, выступая в Совете Федерации..

Ранее глава Банка России в интервью РБК заявила, что Россия приближается к пределу роста ипотеки.

«Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения... Уровень проникновения ипотеки [в России] может быть не очень большой по сравнению со многими странами. Но важно смотреть не просто на количество людей, которые взяли ее, или на долю к ВВП. Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей», — сказала Набиуллина.

Рост ипотечного кредитования «должен быть соразмерен росту доходов, но не только, надо учитывать и уровень доходов», – добавила она.