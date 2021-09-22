Нефть дорожает на данных о сокращении запасов в США

Мировые цены на нефть утром 22 сентября растут после выхода отчета Американского института нефти (API), в котором отмечено снижение запасов сырья в США. Также в сторону увеличения потерь в добыче из-за урагана была смещена переоценка ущерба, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.58 по московскому времени цена фьючерсов на нефть сорта Brent с поставками в ноябре выросла на 1,04%, достигнув отметки $75,13 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,15%, до $71,3.

Инвесторы в среду продолжают оценивать данные Американского института нефти (API) о снижении в стране запасов нефти, которые сократились, как следует из отчета, за неделю по 17 сентября на 6,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 2,4 миллиона баррелей. Сегодня ожидается доклад о запасах нефти от минэнерго США.

Трейдеры также продолжают оценивать и последствия урагана «Ида» в Мексиканском заливе, где по последним подсчетам потери добычи в сентябре, вероятно, составят около 790 тысяч баррелей в сутки, что выше предыдущих оценок, сообщили аналитики Rystad газете Wall Street Journal.

