Нефтяными ценами рулят «Ида», Китай и ФРС

В среду, 22 сентября, цены на нефть демонстрируют рост, который, в первую очередь, связан с обеспокоенностью инвесторов темпами восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида». Процесс протекает медленнее, чем ожидалось, при том, что спрос на сырье в США — крупнейшей мировой экономике — уверенно растет.
Американский институт нефти (API), в частности, сообщил, что запасы нефти в Штатах за прошедшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тысяч баррелей и дистиллятов — на 2,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей. На этом фоне к 8:07 мск ноябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 1,1%, до 75,18 доллара за баррель. В свою очередь октябрьские на WTI выросли в цене на 1,15%, до 71,3 доллара.
«Ида» ушла — поддержка цен осталась
Минувшую неделю рынок нефти провел под влиянием оценки ущерба от ураганов в США, напоминает аналитик товарных рынков отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. В результате цены на сорт Brent в середине недели снижались до 73,50 доллара за баррель, но после очередной порции данных от API по запасам резко выросли до 75,30 доллара, а сорт WTI подорожал до 71,44.
Восстановление добычи после ураганов происходит медленно, а компания Shell и вовсе сообщила о том, что ремонт на месторождении Mars затянется до начала 2022 года. Все это, сдерживая рост добычи в США, будет оказывать поддержку ценам нефти до конца года, считает эксперт. Так, вчерашние данные API показали снижение запасов нефти, а сегодня рынок ожидает выход данных Минэнерго США, которые также могут показать падение запасов.
МЭА оценивает общий ущерб от урагана «Ида» в 30 млн баррелей нефти и считает, что на рынке нефти в сентябре наблюдается дефицит. Впрочем, сентябрьский отчёт агентства был оптимистичным: в октябре ожидается возвращение рынка в сбалансированное состояние — при условии наращивания добычи ОПЕК+. Снижать давление на рынок будет и выход ряда НПЗ в Северном полушарии на профилактический ремонт.
Кроме того, добавляет Лукичева, на стоимость нефти продолжают оказывать влияние финансовые факторы. Сегодня, в частности, ожидается решение ФРС США по ставкам и не исключена публикация планов о начале сворачивания стимулирующих программ, что оказывает влияние на курс доллара США. Учитывая все сказанное выше, аналитик ожидает, что в ближайшее время рынок останется консолидированным вблизи текущих уровней.
Китайская недвижимость важнее американских запасов
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган в свою очередь напоминает, что неделя началась для нефти с коррекции стоимости: инвесторы выходили из рисковых активов на фоне проблем застройщиков в Китае. Стартовав с 75,74 доллара за баррель Brent, котировки во вторник опускались до 73,5. Но после пикового падения цена на нефть постепенно начала возвращаться к 75 долларам — на фоне отскока всего рынка после объявлений о выплатах по облигациям, пришедших из Китая, и результатов по запасам сырой нефти в США выше ожиданий.
Вторник закрылся на отметке в 74,99 доллара, и утром в среду нефть постепенно продолжает отыгрывать утерянные в начале недели позиции, отмечает эксперт. Внимание трейдеров сфокусировано на восстановлении добычи в Мексиканском заливе, которое проходит значительно медленнее ожиданий, а также на заседании ФРС, которое стартует в среду. Пока что медленное восстановление добычи вкупе с ростом использования нефти и нефтепродуктов в США стимулируют рост котировок топлива. Если не брать в расчет возможные встряски от заявлений ФРС, то за среду стоимость барреля Brent может добрать до 76 долларов, ожидает Коган.
Основными событиями текущей недели, по его мнению, станут заседание ФРС, на котором может быть объявлено о сворачивании QE, темпы восстановления добычи в Мексиканском заливе, а также статданные от Минэнерго США по потреблению нефтепродуктов и запасам сырой нефти в стране. Если фондовый рынок закладывает риск старта сворачивания стимулов, то нефтяные котировки могут отреагировать на этот факт довольно серьезной коррекцией, которая легко может дойти до 5-7% за несколько дней.
Поэтому диапазон движения нефти на эту неделю — от 70 до 77 долларов за баррель Brent, считает Коган. В данный момент многое зависит от ситуации вокруг китайских девелоперов и заседания ФРС — на эти факторы инвесторы смотрят гораздо пристальнее, чем на пандемию или статистику из США относительно нефтепродуктов.