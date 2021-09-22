Нефтяными ценами рулят «Ида», Китай и ФРС

В среду, 22 сентября, цены на нефть демонстрируют рост, который, в первую очередь, связан с обеспокоенностью инвесторов темпами восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида». Процесс протекает медленнее, чем ожидалось, при том, что спрос на сырье в США — крупнейшей мировой экономике — уверенно растет.

Американский институт нефти (API), в частности, сообщил, что запасы нефти в Штатах за прошедшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тысяч баррелей и дистиллятов — на 2,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей. На этом фоне к 8:07 мск ноябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 1,1%, до 75,18 доллара за баррель. В свою очередь октябрьские на WTI выросли в цене на 1,15%, до 71,3 доллара.

«Ида» ушла — поддержка цен осталась

Минувшую неделю рынок нефти провел под влиянием оценки ущерба от ураганов в США, напоминает аналитик товарных рынков отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. В результате цены на сорт Brent в середине недели снижались до 73,50 доллара за баррель, но после очередной порции данных от API по запасам резко выросли до 75,30 доллара, а сорт WTI подорожал до 71,44.

Восстановление добычи после ураганов происходит медленно, а компания Shell и вовсе сообщила о том, что ремонт на месторождении Mars затянется до начала 2022 года. Все это, сдерживая рост добычи в США, будет оказывать поддержку ценам нефти до конца года, считает эксперт. Так, вчерашние данные API показали снижение запасов нефти, а сегодня рынок ожидает выход данных Минэнерго США, которые также могут показать падение запасов.

МЭА оценивает общий ущерб от урагана «Ида» в 30 млн баррелей нефти и считает, что на рынке нефти в сентябре наблюдается дефицит. Впрочем, сентябрьский отчёт агентства был оптимистичным: в октябре ожидается возвращение рынка в сбалансированное состояние — при условии наращивания добычи ОПЕК+. Снижать давление на рынок будет и выход ряда НПЗ в Северном полушарии на профилактический ремонт.

Кроме того, добавляет Лукичева, на стоимость нефти продолжают оказывать влияние финансовые факторы. Сегодня, в частности, ожидается решение ФРС США по ставкам и не исключена публикация планов о начале сворачивания стимулирующих программ, что оказывает влияние на курс доллара США. Учитывая все сказанное выше, аналитик ожидает, что в ближайшее время рынок останется консолидированным вблизи текущих уровней.