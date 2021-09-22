Оборот пострадавших от пандемии отраслей Москвы в январе-августе 2021 года вырос на 55% – заммэра Ефимов

Восстановление наиболее пострадавших в пик пандемии отраслей экономики Москвы идет быстрыми темпами. Это подтверждается ростом их совокупного оборота, который в январе-августе 2021 года, по данным контрольно-кассовой техники, достиг 2,86 триллиона рублей, превысив на 55% результат аналогичного периода 2020 года и на 43% – 2019 года, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Торговые секторы экономики, вошедшие в перечень пострадавших отраслей, за восемь месяцев этого года увеличили выручку к январю-августу прошлого года на 41,7%, к тому же периоду 2019 года – на 47%. Рост оборотов в сфере услуг составил 72,9% к аналогичному периоду 2020 года и 39,7% – 2019 года», – отметил заместитель мэра.

Процесс восстановления идет и в отраслях, которым в разгар пандемии был нанесен наибольший ущерб, в частности – общественное питание и индустрия гостеприимства.

«В январе-августе 2021 года обороты московского общепита достигли 236,4 миллиарда рублей и опередили показатели аналогичного периода 2020 года на 44%, а до уровня 2019 года не дотянули всего 3%. В гостиничном секторе обороты за 8 месяцев этого года составили 47,6 миллиарда рублей, превысив на 84% показатели того же периода 2020 года и на 10,2% – 8 месяцев 2019 года», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Москва, по данным Ростуризма, в первом полугодии 2021 года стала лидером среди российских регионов по приросту числа туристов. По сравнению с доковидным 2019 годом он составил 31%. Кроме того, за этот же период Москва лидирует по абсолютному числу туристов, останавливавшихся в отелях.