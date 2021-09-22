Памфилова заявила, что Москве нужно отказаться от индивидуальной системы электронного голосования

Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что в будущем Москва должна будет отказаться от системы электронного голосования и перейти на общую федеральную платформу. Об этом она заявила в эфире «Ъ FM».

По словам Памфиловой, при проведении электронного голосования в других регионах на федеральной платформе, не было получено ни одного замечания или жалобы, результаты ни у кого не вызвали сомнений. Она отметила, что законом Москве было разрешено проводить электронное голосование на mos.ru.

Глава ЦИКа завила, что власти Москвы смогут разобраться в ситуации и сообщат о выявленных нюансах. В будущем электронное голосование будет проводиться на единой федеральной платформе, и Москве придется «подчиняться общим правилам». Именно федеральную платформу ЦИК намерен развивать в первую очередь.

Кроме того, Памфилова напомнила, что у московских избирателей была возможность отложенного голосования, которая, по словам главы комиссии, «значительно усложнила жизнь».

Как ранее сообщал Expert.ru, зампред общественной палаты Москвы и руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов объявил о том, что техническая группа перепроверит все голоса, полученные от избирателей в ходе ДЭГ в Москве. По его словам, речь идет не о юридической процедуре, а о «сверке результатов». Он также попросил выложить в открытый доступ «все графики и элементы по электронному голосованию». «Поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», — сказал Венедиктов.

В то же время заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут отмечал, что речь о пересчете голосов не велась, так как вопрос об этом «нельзя поставить в рамках действующего законодательства». По его словам, после того, как были подыедены итоги голосования и подписаны итоговые протоколы всеми избирательными комиссиями, включая УИК ДЭГ и подвели итоги территориальные избирательные комиссии, принять решение о пересчете голосов может только суд.