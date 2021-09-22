Под Хабаровском с радаров пропал самолет-лаборатория Ан-26

Самолет-лаборатория Ан-26, который занимался проверкой наземных средств связи, исчез с радаров под Хабаровском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, пресс-служба МЧС России также подтвердила журналистам пропажу самолета.

Сообщается также, что на борту находится летный состав из шести человек. ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства дополняет, что на поиски воздушного судна направлены спасатели Амурского спасательного центра, а также вертолет Росавиации и вертолет Ми-8 МЧС РФ.

В пресс-службе подчеркнули, что поиски самолета осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями. Источники ТАСС отмечают, что экипаж Ан-26 не сообщал о неполадках на борту, сигнал аварийного радиомаяка также не был зафиксирован.

Предположительно, имела место ошибка пилотирования: один из источников ТАСС сообщил, что самолет мог столкнуться с одной из сопок в заповеднике Хехцир, над которым пролегал маршрут. Также причиной пропажи могли стать неблагоприятные погодные условия.

По данным источников «Интерфакса», самолет является собственностью ЗАО «Летные проверки и системы». Эта компания является официальным уполномоченным представителем госкорпорации по ОрВД в сфере проведения летных проверок наземных средств связи. Самолет-лаборатория оснащен оборудованием, с помощью которого можно проанализировать излучаемые в пространство сигналы. Также оно позволяет оценить точность функционирования наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.