Польша примет участие в сертификации «Северного потока – 2»

Польская нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации газопровода «Северный потока – 2», сообщает ТАСС.

«Федеральное сетевое агентство Германии предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – говорится в заявлении PGNiG.

13 сентября «Эксперт» сообщал, что германский национальный регулятор – Федеральное агентство по сетям ФРГ (Bundesnetzagentur) – получил от компании Nord Stream 2 AG, которая будет заниматься эксплуатацией газопровода «Северный поток – 2», документы на ее сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы. «Компания Nord Stream 2 AG представила все документы, необходимые для проведения регулятивной экспертизы. Таким образом, в распоряжении Федерального агентства по сетям имеются четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и представить его в Европейскую комиссию», – заявил изданию глава отдела агентства по работе со СМИ и связям с общественностью Фите Вульф.

В Федеральном агентстве по сетям уточнили, что Nord Stream 2 AG обратилась за сертификатом в регулятивную палату 7 – в соответствии с параграфами 10-10e экономико-энергетического закона (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG). Срок, установленный разделом 4a(5) EnWG, отсчитывается от 8 сентября 2021 года, добавили в агентстве.