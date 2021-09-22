В Кремле ответили на требования США увеличить поставки газа в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требования Вашингтона к "Газпрому" увеличить транзит газа через Украину в Европу.

По словам Пескова, сначала следует продать газ, чтобы его можно было поставить контрагенту.

"Газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уж транспортируется, транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его", — цитирует Пескова ПРАЙМ.

Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн выразил беспокойство отказом "Газпрома" от бронирования дополнительных объемов транзита газа через Украину на октябрь и потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.

По его словам, газ для отопления домов в странах Евросоюза может закончиться этой зимой преждевременно из-за нехватки запасов и ограниченных поставок из России.

«В случае если зима будет холоднее, чем обычно, боюсь, в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления», — сказал он.

Он уточнил, что одни европейские страны будут в состоянии закупать дополнительные объемы газа по завышенной цене, но другим придется экономить топливо.

Хохштейн отметил и «необъяснимо низкие по сравнению с предыдущими годами поставки газа из России». Он также считает, что Москва, снижая объемы поставок, «пытается использовать сложившуюся ситуацию в пользу проекта газопровода «Северный поток — 2».

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник также призвало Россию увеличить поставки российского газа в страны Старого Света.

В заявлении агентства, отмечается, что судя по имеющейся информации, Россия выполняет обязательства своих долгосрочных контрактов с европейскими партнёрами.

Между тем экспорт газа в страны Старого Света снизился по сравнению с уровнем 2019 года. В этой связи МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности «голубого топлива» в Европе и обеспечить заполнение хранилищ до необходимого уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону.

Кроме того, МЭА полагает, что Европа предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. А запасы газа в хранилищах Европы значительно ниже среднего за последние пять лет уровня.

«Увеличение поставок газа Европе со стороны РФ могло бы положительно повлиять на репутацию российской стороны. Также это возможность для России подчеркнуть свою репутацию надёжного поставщика на рынок Европы», — говорится в заявлении МЭА.

Ранее Эксперт» сообщал, что группа из 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия «Газпрома», которые якобы привели к росту цен на газ в Европе.

Еврокомиссия подтвердила получение запроса парламентариев, но заявила, что считает рекордный рост цен на газ в Европе результатом объективных факторов.