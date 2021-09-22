Профицит региональных бюджетов приблизился к 1 трлн рублей

Прошлый год российские регионы прошли очень достойно относительно формирования бюджетов, сообщил в интервью ТАСС первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин. По его словам, поступления налоговых и неналоговых доходов сократились всего на 2%, и на сегодняшний день в субъектах наблюдается достаточно высокий уровень сбалансированности бюджетов.

«Прирост уровня доходов зафиксирован у большинства регионов и в целом составляет 24% относительно доковидного периода. Сейчас особое внимание нужно уделить укреплению налоговой базы регионов, которая в большей степени и привела к перевыполнению доходной части бюджета. Ожидается, что перевыполнение составит порядка 1,2 трлн рублей», — заявил Горнин.

По данным Минфина, значительный прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов отмечается в Липецкой, Белгородской, Вологодской и Челябинской областях, где высока доля металлургический предприятий.

Госдолг регионов, по словам Горнина, сейчас находится на безопасном уровне и составляет 2,5 трлн рублей в целом по всей стране, это около 25% от собственных доходов субъектов.

Как писал Expert.ru, ранее правительство расширило перечень отраслей и проектов, куда регионы имеют право направлять деньги, высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, — чтобы местные власти могли одновременно развивать экономику и снижать долговую нагрузку. Средства разрешили направлять на создание или реконструкцию объектов, которые нужны для запуска новых инвестиционных проектов в ряде значимых отраслей — в сельском хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве, туризме.

Высвободившиеся деньги можно пускать также на общественный транспорт, строительство инфраструктуры аэропортов, на обеспечение электрической энергией, газом и паром. Их разрешается вкладывать и в инфраструктуру индустриальных (промышленных) парков и технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров, — не только в создание и реконструкцию объектов, но и в их модернизацию.

