Производитель систем для ПВО представит беспилотный электромобиль

Российский концерн «Алмаз-Антей», который занимается разработкой и выпуском оружия для противовоздушной обороны, представил шасси для беспилотного электромобиля. Разработка уже имеет рабочее название - E-NEVA, сообщает агентство РИА «Новости».

Автомобиль будет передвигаться на электроэнергии и водороде, который обеспечит больший пробег и меньший выброс в атмосферу СО2.

На основе электромобиля будут создавать самые разные машины, которые не уступают зарубежным аналогам, добавляет агентство.

В числе наиболее известных разработок корпорации «Алмаз-Антей» зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей». Также предприятие занимается выпуском гражданской продукции, в основе которой лежат военные разработки в области управления, топопривязки и радиолокации. Самая известная гражданская технология, выпускаемая корпорацией, - автомобильные ГЛОНАСС-навигаторы.

