Рекордное количество ипотечных договоров зарегистрировали в Москве с начала 2021 года

В августе 2021 года число договоров ипотечного жилищного кредитования выросло на 7% до 10 743 договоров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Управления Росреестра по Москве.

«Столица России продолжает занимать лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования в силу традиционно высокого спроса на жилье в городе, даже несмотря на значительное изменение условий программы льготного ипотечного кредитования. Так, на долю Москвы на середину сентября приходится 26,7% от общей суммы выданных в рамках госпрограммы ипотечных кредитов. Объем кредитов, выданных на 16 сентября 2021 года, составил 495,8 миллиарда рублей, увеличившись с начала этого года на 84%. Общее количество заключенных с начала года договоров выросло на 75,7% и составило 85,2 тысячи», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего с начала года в Москве на рынке жилья зарегистрировано 82 673 ипотечных договора, что в 1,4 раза (+44%) больше, чем в январе-августе 2020 года. И сопоставимо с объемом сделок двух лет: в 2017 и 2018 годах за первые восемь месяцев Росреестр зарегистрировал 86,5 тыс. ипотек в Москве.

«В августе ипотечный рынок столицы показал 9% снижение по сравнению с июльскими показателями и фактически вернулся на уровень двухмесячной давности – 10,7 тыс. При этом по сравнению с августом прошлого года фиксируется рост на 7%, а к «доковидному» 2019 – на 53%. Всего с начала года нами оформлено более 82 тысяч ипотечных сделок, что является абсолютным рекордом первых восьми месяцев за все предыдущие годы и выше результатов 2019 и 2020 годов на 44% за аналогичный период», - прокомментировал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.