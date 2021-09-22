Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

С 5 октября Россия возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, с 5 октября открываются новые маршруты в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан и Японию.

В Данию возобновятся рейся по маршруту Санкт–Петербург – Копенгаген с частотой два рейса в неделю; Джибути по маршруту Москва – Джибути с частотой два рейса в неделю; в Новую Зеландию по маршруту Москва – Веллингтон с частотой два рейса в неделю; в ЮАР по маршруту Москва – Кейптаун и Москва – Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю; в Перу по маршруту Москва – Лима с частотой два рейса в неделю.

Увеличивается количество рейсов с Бахрейном по маршруту Москва – Манама до трех рейсов в неделю; с Индией по маршруту Москва – Дели до четырех рейсов в неделю; с Объединенными Арабскими Эмиратами по маршрутам Москва – Дубай до 10 рейсов в неделю, Москва – Абу–Даби до пяти рейсов в неделю, Жуковский – Дубай до двух рейсов в неделю, также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с одного до двух в неделю рейсов в ОАЭ; вТаджикистан по маршруту Москва – Худжанд и Москва – Куляб до двух рейсов в неделю, также увеличено число рейсов из российских аэропортов в Бохтар, Душанбе, Худжанд и Куляб до двух рейсов в неделю по каждому маршруту. Увеличится число рейсов в Узбекистан по маршруту Москва – Ташкент до четырех рейсов в неделю.

С 4 ноября будет увеличено количество регулярных рейсов со Шри–Ланкой по маршруту Москва – Коломбо до двух рейсов в неделю.